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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş, Galatasaray derbisi hazırlıklarına başladı! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş, Galatasaray derbisi hazırlıklarına başladı!

        Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında derbi maçta Galatasaray'ı konuk edecek Beşiktaş, müsabakanın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 18:38 Güncelleme: 21.03.2025 - 18:38
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        Beşiktaş derbi hazırlıklarına başladı
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        Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman 1 saat sürdü.

        Kondisyon ve taktik çalışan futbolcular, ısınma koşuları, pas ve 5'e 2 top kapma idmanının ardından minyatür kale maç yaptı. Antrenman, dar alanda çift kale maçla tamamlandı.

        Beşiktaş, yarın saat 11.45'te yapacağı antrenmanla Galatasaray derbisinin hazırlıklarına devam edecek.

        Beşiktaş-Galatasaray müsabakası, 29 Mart Cumartesi saat 20.30'da Tüpraş Stadı'nda oynanacak.

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