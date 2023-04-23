Beşiktaş Galatasaray derbisi için artık nefesler tutulmuş durumda. 32. haftanın en dikkat çeken karşılaşmasına sahne olacak zorlu derbi öncesi maçın tarihi, biletlerin ne zaman çıkacağı ve muhtemel 11'lere ilişkin son bilgileri bir araya getirdik. İşte, detaylar...