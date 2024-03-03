Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasındaki derv derbide Galatasaray'ı ağırladı.

Siyah-beyazlı takımda, derbi müsabakasında cezalı oyuncular Bakhtiyor Zaynutdinov ve Gedson Fernandes ile sakatlığı bulunan Salih Uçan ve Tayfur Bingöl maç kadrosunda yer almadı. Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Konyaspor’a karşı ilk 11’de sahaya çıkan Salih Uçan, müsabakanın ikinci yarısında yerini Cenk Tosun’a bırakmıştı. Ligde geçen hafta oynanan İstanbulspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Gedson ve Zaynutdinov da derbide görev alamadı.

3 İSİM İLK KEZ DERBİDE GÖREV ALDI

Beşiktaş’ta Galatasaray derbisinde yeni transferler Al-Musrati ve Ernest Muçi ile bu sezon takımın vazgeçilmez oyuncularından olan genç forvet Semih Kılıçsoy, ilk kez derbi heyecanı yaşadı. Devre arası transfer döneminde takıma katılan Al-Musrati ile Muçi, Galatasaray karşısında ilk 11’de sahaya çıktı. Bu iki oyuncunun yanı sıra altyapıdan yetişen ve siyah-beyazlı takımın son haftalarda gol yükünü çeken 18 yaşındaki futbolcu Semih Kılıçsoy da ilk kez derbi maçta görev yaptı.