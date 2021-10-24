Beşiktaş, Galatasaray derbisine hazır

Gidey'den bir dünya rekoru daha

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Pas çalışmasıyla devam eden idmanda taktik organizasyonlar üzerinde duruldu. Antrenman, tam sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdi.

İdmanı kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi ile asbaşkan Emre Kocadağ da takip etti.

KAMP KADROSU BELLİ OLDU

Beşiktaş'ın Galatasaray derbisi kamp kadrosu belli oldu.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre, derbinin kamp kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Josef de Souza, Salih Uçan, Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Can Bozdoğan, Miralem Pjanic, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Welinton Souza, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Serdar Saatçı, Güven Yalçın, Umut Meraş, Alex Teixeira.