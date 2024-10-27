Beşiktaş, Galatasaray derbisine hazır!
Süper Lig'in 10. haftasındaki derbide Galatasaray'a konuk olacak Beşiktaş, maçın hazırlıklarını tamamladı.
Beşiktaş Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacağı derbinin hazırlıklarını tamamladı.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışma yapıldığı belirtildi.
Isınma koşuları, pas ve 5'e 2 çalışmasıyla başlayan idmanın yapılan taktiksel çift kale maçla sona erdiği aktarıldı.
Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki karşılaşma, yarın saat 20.00'de RAMS Park'ta oynanacak.