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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş, Galatasaray derbisine hazır! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş, Galatasaray derbisine hazır!

        Süper Lig'in 10. haftasındaki derbide Galatasaray'a konuk olacak Beşiktaş, maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2024 - 14:35 Güncelleme: 27.10.2024 - 14:35
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        Beşiktaş, derbiye hazır!
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        Beşiktaş Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacağı derbinin hazırlıklarını tamamladı.

        Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışma yapıldığı belirtildi.

        Isınma koşuları, pas ve 5'e 2 çalışmasıyla başlayan idmanın yapılan taktiksel çift kale maçla sona erdiği aktarıldı.

        Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki karşılaşma, yarın saat 20.00'de RAMS Park'ta oynanacak.

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