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Beşiktaş - Galatasaray derbisinin bilet fiyatları belli oldu

Beşiktaş ile Galatasaray Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında, 30 Nisan Pazar günü saat 19.00’da Vodafone Park’ta karşılaşacak.

Beşiktaş - Galatasaray derbisinin bilet fiyatları belli oldu
HABERTURK.COM / Ajanslar

Beşiktaş'tan yapılan açıklamayla derbinin bilet fiyatları belli oldu. Karşılaşmanın biletleri, 26 Nisan Çarşamba günü saat 11.00’de satışa sunulacak. Öte yandan İl Güvenlik Kurulu, Beşiktaş-Galatasaray derbisine deplasman taraftarlarının alınmayacağını açıkladı.

BİLET FİYATLARI

VIP 100: 7.500TL
VIP 101-126: 6.250TL
1. Kategori: 2.500TL
2. Kategori: 2.350TL
3. Kategori: 1.900TL
4. Kategori: 1.650TL
5. Kategori: 1.500TL
Kapalı Üst: 1.400TL
6. Kategori: 1.250TL
7. Kategori: 475TL
8. Kategori: 450TL

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