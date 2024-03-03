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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş - Galatasaray maçı CANLI YAYIN - Galatasaray Haberleri

        Beşiktaş - Galatasaray maçı CANLI YAYIN

        Süper Lig'in 28. haftasındaki dev derbide Beşiktaş ile Galatasaray karşılaşıyor. Haftaya lider giren ve maç eksiğiyle ikinci sıraya gerileyen Galatasaray, ezeli rakibini mağlup ederek yenilenen haliyle bu stattaki ilk galibiyetini almak istiyor. Rakibine karşı yedi maçtır evinde yenilmeyen Beşiktaş ise Fernando Santos'la yakaladığı çıkışı sürdürme peşinde

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 03.03.2024 - 17:51 Güncelleme: 03.03.2024 - 18:51
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        STAT: Tüpraş Stadı

        HAKEM: Halil Umut Meler

        SAAT: 19.00

        YAYIN: beIN Sports 1

        -BEŞİKTAŞ-

        Süper Lig'de çıktığı 27 maçta 14 galibiyet, 4 beraberlik, 9 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 46 puan ve averajla haftaya dördüncü sırada girdi.

        * 6 oyuncu ceza sınırında

        Beşiktaş'ta 6 futbolcu, Galatasaray derbisi öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Siyah-beyazlılarda Necip Uysal, Jonas Svensson, Arthur Masuaku, Daniel Amartey, Semih Kılıçsoy ve Demir Ege Tıknaz, kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve Süper Lig'in 29. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda yapılacak karşılaşmada forma giyemeyecek.

        * Son 6 maçında rakiplerine geçit vermedi

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        Beşiktaş, tüm kulvarlarda oynadığı son 6 müsabakada mağlup olmadı. Siyah-beyazlılar, ligde ve Türkiye Kupası'nda çıktığı bu karşılaşmalarda 5 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı. Portekizli teknik adam Fernando Santos yönetiminde ilk derbisine çıkacak Beşiktaş, son 4 resmi maçında ise kalesinde gol görmedi.

        -GALATASARAY-

        Ligde geride kalan 27 maçlık bölümde 23 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 72 puan topladı.

        * Okan Buruk'un büyük maç karnesi "pekiyi"

        Teknik direktör Okan Buruk, Galatasaray'ın başında büyük maçlardaki başarılı performansıyla dikkati çekiyor. Tecrübeli teknik adam, sarı-kırmızılı ekibin başında Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile 10 müsabakaya çıktı. Buruk, bu karşılaşmalarda 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.

        Okan Buruk yönetimindeki "Cimbom", Beşiktaş derbilerinde 2 galibiyet ve 1 yenilgi gördü. İç sahadaki 2 derbiyi 2-1'lik skorla kazanan Buruk'un öğrencileri, Dolmabahçe'den ise 3-1'lin yenilgiyle ayrıldı.

        * Icardi, Beşiktaş'ı boş geçmiyor

        Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Beşiktaş'a karşı çıktığı tüm maçlarda gol sevinci yaşadı. Sarı-kırmızılı takımın geçen sezonki şampiyonluğunda en büyük pay sahibi oyunculardan olan Icardi, özellikle şampiyonluk yaşamış takımlarla yapılan maçlardaki golcü kimliğiyle dikkati çekti.

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        Arjantinli futbolcu, ligde Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir ile oynanan 13 karşılaşmada 13 kez topu filelere gönderdi. Icardi, forma giydiği 3 Beşiktaş maçında 5, 4 Başakşehir karşılaşmasında 3, 3 Trabzonspor müsabakasında 3, 3 Fenerbahçe derbisinde 2 kez ağları havalandırma başarısı gösterdi.

        * Ligde son 15 maçını kaybetmedi

        Galatasaray, Süper Lig'de son 15 müsabakada mağlubiyet yaşamadı. Sarı-kırmızılı ekip, ligin 12. haftasında Atakaş Hatayspor'a yenildikten sonra çıktığı müsabakalarda 13 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Galatasaray, ayrıca ligde son 8 maçını kazanarak önemli bir galibiyet serisi yakaladı.

        TÜPRAŞ STADI'NDAKİ MAÇLAR

        Beşiktaş, 2016 yılında açılan Tüpraş Stadı'nda Galatasaray'a kurduğu üstünlükle dikkati çekiyor.

        İki takım arasında bu statta 24 Eylül 2016'da oynanan ilk derbi 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Siyah-beyazlı takım, Dolmabahçe'de daha sonra yapılan 6 derbide de sahadan galibiyetle ayrıldı. Söz konusu 7 karşılaşmada Beşiktaş 14 kez fileleri havalandırırken, Galatasaray ise 4 gol atabildi.

        Siyah-beyazlılar, bu maçların tümünde gol sevinci yaşarken, sarı-kırmızılılar ise 4 müsabakada skor tabelasını değiştirmeyi başaramadı.

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