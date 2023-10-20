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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş, Galatasaray maçı için kampa girdi - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş, Galatasaray maçı için kampa girdi

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 21:41 Güncelleme: 20.10.2023 - 21:41
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        Beşiktaş derbi için kampa girdi
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        BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Sorumlu Burak Yılmaz’ın yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma ve 5’e 2 pas çalışmalarıyla başlayan antrenman, taktik programla tamamlandı.

        Öte yandan antrenmanı Başkan Ahmet Nur Çebi, Asbaşkan Emre Kocadağ, Dernekler ve Sosyal Tesislerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Bayrak ile Tüpraş Stadyumu ve Taraftar İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Bilgihan Sürmen izlediler.

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında, yarın saat 19.00’da Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde Galatasaray ile karşılaşacak.

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