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Beşiktaş - Galatasaray derbisi saat kaçta hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler

Beşiktaş ile Galatasaray, Spor Toto Süper Toto Süper Lig'in 32. haftasında bu akşam karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'ta oynanacak mücadelede 19.00'da başlayacak. Derbi maçı hakem Ali Şansalan yönetecek. Şampiyonluk yarışını doğrudan ilgilendiren mücadelede Beşiktaş'ta Ghezzal sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Galatasaray'da ise ciddi bir eksik bulunmuyor. İki takım da hesaplarını 3 puan üzerine kurarken teknik direktörlerin ilk 11'leri büyük ölçüde netleşti. İşte derbi öncesi son gelişmeler ve muhtemel 11'ler

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HABERTURK.COM / AA
  • Beşiktaş - Galatasaray maçı muhtemel 11'leri! Derbi için geri sayım başladı! BJK GS maçı muhtemel 11'ler ve son dakika gelişmeleri

    Beşiktaş ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'deki 32. hafta mücadelesinde bu akşam Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk yarışını doğrudan belirleyecek dev derbide Ali Şansalan düdük çalacak.
  • Beşiktaş - Galatasaray maçı muhtemel 11'leri! Derbi için geri sayım başladı! BJK GS maçı muhtemel 11'ler ve son dakika gelişmeleri

    Ligde oynadığı son 8 karşılaşmada 7 galibiyet 1 beraberlik alarak üst sıraları zorlayan siyah-beyazlı ekip, geride kalan 30 maçta topladığı 62 puanla ligde 3. sırada yer alıyor. Siyah-beyazlı ekibin, 1 maçı eksik olan lider Galatasaray'la arasında ise 8 puan fark bulunuyor.
  • Beşiktaş - Galatasaray maçı muhtemel 11'leri! Derbi için geri sayım başladı! BJK GS maçı muhtemel 11'ler ve son dakika gelişmeleri

    Galatasaray, ligin geride kalan bölümünde oynadığı 29 maçta 22 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Topladığı 70 puanla liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılı ekip, Sivasspor'u 3-1 yenen ve bir maçı fazla olan Fenerbahçe'nin 3 puan önünde bulunuyor. 
  • Beşiktaş - Galatasaray maçı muhtemel 11'leri! Derbi için geri sayım başladı! BJK GS maçı muhtemel 11'ler ve son dakika gelişmeleri

    BEŞİKTAŞ'TA GHEZZAL YOK 

    Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal derbide forma giyemiyor. Bu sezon yaşadığı uzun süreli sakatlıkları nedeniyle takımına yardımcı olamayan tecrübeli oyuncunun yanı sıra tedavisi devam eden Tayyip Talha Sanuç da Galatasaray karşısında görev yapamayacak. Teknik direktör Şenol Güneş'in Ghezzal'ın yokluğunda son haftaların golcü isimlerinden Nathan Redmond'a görev vermesi bekleniyor.

     
  • Beşiktaş - Galatasaray maçı muhtemel 11'leri! Derbi için geri sayım başladı! BJK GS maçı muhtemel 11'ler ve son dakika gelişmeleri

    CENK TOSUN SINIRDA

    Siyah-beyazlı ekipte derbi öncesi Cenk Tosun sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sezonun geride kalan bölümünde Bitexen Giresunspor, Trabzonspor ve Adana Demirspor maçlarında sarı kart görerek 3 sarı kartla ceza sınırına ulaşan golcü oyuncu, Galatasaray maçında da sarı kart görmesi halinde bir sonraki hafta Fraport TAV Antalyaspor ile oynanacak mücadelede görev yapamayacak.
  • Beşiktaş - Galatasaray maçı muhtemel 11'leri! Derbi için geri sayım başladı! BJK GS maçı muhtemel 11'ler ve son dakika gelişmeleri

    GALATASARAY'DA EKSİK YOK, DÖRT FUTBOLCU SINIRDA

    Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesinde sakat ve cezalı futbolcu bulunmazken, 4 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor.
  • Beşiktaş - Galatasaray maçı muhtemel 11'leri! Derbi için geri sayım başladı! BJK GS maçı muhtemel 11'ler ve son dakika gelişmeleri

    Sarı-kırmızılı takımda Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu, Sacha Boey ve Sergio Oliveira, bu akşam sarı kart görmeleri durumunda ligin 33. haftasındaki Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.
  • Beşiktaş - Galatasaray maçı muhtemel 11'leri! Derbi için geri sayım başladı! BJK GS maçı muhtemel 11'ler ve son dakika gelişmeleri

    MUHTEMEL 11'LER

    MERT
  • Beşiktaş - Galatasaray maçı muhtemel 11'leri! Derbi için geri sayım başladı! BJK GS maçı muhtemel 11'ler ve son dakika gelişmeleri

    ROSIER

     

     
  • Beşiktaş - Galatasaray maçı muhtemel 11'leri! Derbi için geri sayım başladı! BJK GS maçı muhtemel 11'ler ve son dakika gelişmeleri

    SAISS
  • Beşiktaş - Galatasaray maçı muhtemel 11'leri! Derbi için geri sayım başladı! BJK GS maçı muhtemel 11'ler ve son dakika gelişmeleri

    COLLEY
  • Beşiktaş - Galatasaray maçı muhtemel 11'leri! Derbi için geri sayım başladı! BJK GS maçı muhtemel 11'ler ve son dakika gelişmeleri

    MASUAKU
  • Beşiktaş - Galatasaray maçı muhtemel 11'leri! Derbi için geri sayım başladı! BJK GS maçı muhtemel 11'ler ve son dakika gelişmeleri

    SALİH

     

     
  • Beşiktaş - Galatasaray maçı muhtemel 11'leri! Derbi için geri sayım başladı! BJK GS maçı muhtemel 11'ler ve son dakika gelişmeleri

    AMİR
  • Beşiktaş - Galatasaray maçı muhtemel 11'leri! Derbi için geri sayım başladı! BJK GS maçı muhtemel 11'ler ve son dakika gelişmeleri

    GEDSON
  • Beşiktaş - Galatasaray maçı muhtemel 11'leri! Derbi için geri sayım başladı! BJK GS maçı muhtemel 11'ler ve son dakika gelişmeleri

    REDMOND

     
  • Beşiktaş - Galatasaray maçı muhtemel 11'leri! Derbi için geri sayım başladı! BJK GS maçı muhtemel 11'ler ve son dakika gelişmeleri

    CENK

     
  • Beşiktaş - Galatasaray maçı muhtemel 11'leri! Derbi için geri sayım başladı! BJK GS maçı muhtemel 11'ler ve son dakika gelişmeleri

    ABOUBAKAR
  • Beşiktaş - Galatasaray maçı muhtemel 11'leri! Derbi için geri sayım başladı! BJK GS maçı muhtemel 11'ler ve son dakika gelişmeleri

    MUSLERA
  • Beşiktaş - Galatasaray maçı muhtemel 11'leri! Derbi için geri sayım başladı! BJK GS maçı muhtemel 11'ler ve son dakika gelişmeleri

    BOEY
  • Beşiktaş - Galatasaray maçı muhtemel 11'leri! Derbi için geri sayım başladı! BJK GS maçı muhtemel 11'ler ve son dakika gelişmeleri

    NELSSON
  • Beşiktaş - Galatasaray maçı muhtemel 11'leri! Derbi için geri sayım başladı! BJK GS maçı muhtemel 11'ler ve son dakika gelişmeleri

    ABDÜLKERİM
  • Beşiktaş - Galatasaray maçı muhtemel 11'leri! Derbi için geri sayım başladı! BJK GS maçı muhtemel 11'ler ve son dakika gelişmeleri

    DUBOIS
  • Beşiktaş - Galatasaray maçı muhtemel 11'leri! Derbi için geri sayım başladı! BJK GS maçı muhtemel 11'ler ve son dakika gelişmeleri

    TORREIRA
  • Beşiktaş - Galatasaray maçı muhtemel 11'leri! Derbi için geri sayım başladı! BJK GS maçı muhtemel 11'ler ve son dakika gelişmeleri

    OLIVEIRA
  • Beşiktaş - Galatasaray maçı muhtemel 11'leri! Derbi için geri sayım başladı! BJK GS maçı muhtemel 11'ler ve son dakika gelişmeleri

    BARIŞ ALPER
  • Beşiktaş - Galatasaray maçı muhtemel 11'leri! Derbi için geri sayım başladı! BJK GS maçı muhtemel 11'ler ve son dakika gelişmeleri

    MERTENS
  • Beşiktaş - Galatasaray maçı muhtemel 11'leri! Derbi için geri sayım başladı! BJK GS maçı muhtemel 11'ler ve son dakika gelişmeleri

    KEREM
  • Beşiktaş - Galatasaray maçı muhtemel 11'leri! Derbi için geri sayım başladı! BJK GS maçı muhtemel 11'ler ve son dakika gelişmeleri

    ICARDI

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