Süper Lig'in 19. haftasındaki derbide yarın karşılaşacak Beşiktaş ile Galatasaray, tarihlerinde 348. kez birbirine rakip olacak.

Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924'te Beşiktaş'ın 2-0 galibiyetiyle başlayan 97 yıllık rekabette, geride kalan 347 maçın 122'sini Galatasaray, 111'ini Beşiktaş kazandı, 114 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-kırmızılıların 484 golüne, siyah-beyazlılar 453 golle karşılık verdi. Peki Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman? Beşiktaş Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş, 19. haftadaki derbi mücadelesinde yarın Galatasaray'ı konuk edecek. Vodafone Park'taki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

EVİNDE 6 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ

Siyah-beyazlı takım, derbi mücadelesi öncesi evinde oynadığı son 6 lig karşılaşmasını kazandı.

Evindeki ilk iki maçta Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kalıp, Gençlerbirliği'ne 1-0 kaybeden Beşiktaş, ardından konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u 1-0, Medipol Başakşehir'i 3-2, Kasımpaşa'yı 3-0, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-0, Demir Grup Sivasspor'u 3-0 ve Çaykur Rizespor'u 6-0 yendi.

Beşiktaş ayrıca, Ziraat Türkiye Kupası'nda ağırladığı Tarsus İdman Yurdu'nu 3-1 ve Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti.

WELİNTON CEZALI DURUMDA

Siyah-beyazlı ekibin savunma oyuncusu Welinton, sarı kart cezası nedeniyle derbi maçta forma giyemeyecek.

Bu sezon Trabzonspor, Hes Kablo Kayserispor, Çaykur Rizespor ve Atakaş Hatayspor maçlarında sarı kart gören Welinton cezalı duruma düştü.

VİDA VE MENSAH KART SINIRINDA

Beşiktaş'ta Domagoj Vida ve Bernard Mensah, yarınki derbi öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Üçer sarı kartı bulunan Vida ile Mensah, Galatasaray maçında da sarı kart görmeleri durumunda 20. haftadaki Fatih Karagümrük karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.