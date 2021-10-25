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Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Galatasaray maçı hangi kanalda?

Beşiktaş Galatasaray maçı hangi kanalda? Sorusu araştırılıyor. Süper Lig'in 10'uncu haftasında kritik derbi bu akşam oynanacak. Futbol severler Beşiktaş Galatasaray maçı saat kaçta? Sorusuna yanıt arıyorlar. İşte Beşiktaş Galatasaray maçı ilk 11 ve maçın detayları...

Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Galatasaray maçı hangi kanalda?

Süper Lig'in 10´uncu haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbi mücadelesinin ilk 11'leri açıklandı. İşte Beşikktaş-Galatasaray maçı detayları...

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasındaki dev derbide Galatasaray'ı konuk edecek. Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık yapacak. Karşılaşma beIN Sports 1'den naklen ekranlara gelecek.

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇI İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Necip Uysal, Vida, Umut Meraş, De Souza, Ghezzal, Pjanic, Teixeira, Larin, Batshuayi

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Morutan, Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu, Diagne

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