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Beşiktaş-Galatasaray rekabetinde 348. randevu

Süper Lig'in 19. haftasındaki derbide yarın karşılaşacak Beşiktaş ile Galatasaray, tarihlerinde 348. kez birbirine rakip olacak.

Beşiktaş-Galatasaray rekabetinde 348. randevu

Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924'te Beşiktaş'ın 2-0 galibiyetiyle başlayan 97 yıllık rekabette, geride kalan 347 maçın 122'sini Galatasaray, 111'ini Beşiktaş kazandı, 114 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Sarı-kırmızılıların 484 golüne, siyah-beyazlılar 453 golle karşılık verdi.

LİG MAÇLARI

Beşiktaş ile Galatasaray arasında ligde yapılan 124 karşılaşmada ise genel toplamda olduğu gibi sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü bulunuyor.

İki takımın ligde karşı karşıya geldiği müsabakalarda Galatasaray 45, Beşiktaş ise 36 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar 43 müsabakada eşitliği bozamazken, sarı-kırmızılılar 150, siyah-beyazlılar 129 gol attı.

İki takım arasında geçen sezon oynanan son karşılaşma golsüz sona ermişti.

SON 10 MAÇTA BEŞİKTAŞ ÜSTÜN

İki takım arasında oynanan son 10 resmi maçta Beşiktaş'ın galibiyet sayısı bakımından üstünlüğü bulunuyor.

Siyah-beyazlı ekip, söz konusu 10 karşılaşmada 5 kez kazandı, Galatasaray 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. İki takım arasındaki 2 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.

Söz konusu maçlarda siyah-beyazlı ekip 10 gol atarken, Galatasaray 7 kez fileleri havalandırdı.

Galatasaray ile Beşiktaş arasında yapılan son 10 resmi maçta alınan sonuçlar şöyle:

TarihStatOrganizasyonSonuç (BJK-GS)
08.05.2016Türk TelekomLig1-0
13.08.2016Konya BŞBTFF Süper Kupa1-1 (Pen.0-3)
24.09.2016Vodafone ParkLig2-2
27.02.2017Türk TelekomLig1-0
02.12.2017Vodafone ParkLig3-0
29.04.2018Türk TelekomLig0-2
02.12.2018Vodafone ParkLig1-0
05.05.2019Türk TelekomLig0-2

27.10.2019Vodafone ParkLig1-0
15.03.2020Türk TelekomLig0-0

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