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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş, Gaziantep FK karşılaşmasının hazırlıklarına devam etti - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş, Gaziantep FK karşılaşmasının hazırlıklarına devam etti

        Beşiktaş Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 11 Mart Pazartesi günü deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 17:23 Güncelleme: 07.03.2024 - 17:23
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        Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü
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        Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Fernando Santos yönetiminde yapılan antrenmanın, pas çalışması ve ısınma koşularıyla başladığı belirtildi. İdman, 5’e 2 pas çalışmasının ardından yapılan taktiksel çift kale maçla tamamlandı.

        Beşiktaş, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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