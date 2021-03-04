AA

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1,5 saate yakın sürdü.

Yeni Malatyaspor ile yapılan maçta forma giyen oyuncular, koşu ve açma-germe çalışmasıyla günü tamamladı. Diğer futbolcular ise ısınma, istasyon koşuları ve açma-germe çalışmasıyla idmana başladı. Pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları ile süren antrenman, yarım sahada oynanan çift kale maçın ardından yapılan şut çalışması ile tamamlandı.

Siyah-beyazlı ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.