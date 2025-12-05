Habertürk
        Beşiktaş, Gaziantep mesaisine devam ediyor! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş, Gaziantep mesaisine devam ediyor!

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü

        05.12.2025 - 16:25
        Beşiktaş, Gaziantep mesaisine devam ediyor!
        Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 8 Aralık Pazartesi günü Gaziantep FK'yi konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

        Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşularıyla başladı. Yaklaşık 1 saat 20 dakika süren idman, taktik çalışmalarla tamamlandı.

        Beşiktaş, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.

