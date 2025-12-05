Beşiktaş, Gaziantep mesaisine devam ediyor!
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 8 Aralık Pazartesi günü Gaziantep FK'yi konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşularıyla başladı. Yaklaşık 1 saat 20 dakika süren idman, taktik çalışmalarla tamamlandı.
Beşiktaş, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.