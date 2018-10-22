Göztepe karşısında 2-0 mağlup olarak üst üste 4 deplasman karşılaşmasında galibiyet alamayan Beşiktaş, geçtiğimiz sezonki performansını tekrar etti. Geride kalan 9 haftada 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde edip 15 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde ise 12 gol gördü ve 9. hafta sonunda 15 puanda kaldı. Sezonun ilk deplasmanında BB Erzurumspor'u 3-1 mağlup eden Beşiktaş, bu maçın ardından oynadığı 4 deplasman karşılaşmasında ise galibiyet alamadı. Bursaspor'la 1-1, Fenerbahçe ile 0-0 ve Konyaspor'la 2-2 berabere kalan Şenol Güneş'in öğrencileri, Göztepe karşısında sahadan 2-0'lık yenilgiyle ayrıldı ve haftayı lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde kapattı.
GEÇTİĞİMİZ SEZON FARK 8 PUANDI
Bu sezon ligde birçok takımın özellikle deplasman maçlarında yaşadığı puan kayıpları neticesinde 9 hafta sonunda zirveden çok fazla uzaklaşmayan Beşiktaş, liderin 4 puan gerisinde bulunurken, geçtiğimiz sezon bu puan farkı 8'di. Geçen yıl 9 hafta sonunda 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi alarak hanesine 15 puan yazdıran Beşiktaş, 9 haftada çıktığı 4 deplasman karşılaşmasında yalnızca 1 galibiyet alabilmişti. Ligin ilk deplasmanında Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş, ardından Karabükspor'u mağlup ederken, Fenerbahçe ve Gençlerbirliği deplasmanlarından ise puansız ayrılmıştı.
ÜMRANİYE'DE TOPLANTI
Bugün saat 12.00'de yapılacak olan antrenman öncesinde Teknik Direktör Şenol Güneş, takımla bir toplantı gerçekleştirecek. Son 2 maçta alınan 1 puan üzerine takımda olağanüstü hal ilan etmeye hazırlanan tecrübeli teknik adam, futbolcularla tek tek görüşerek problemleri çözmek için kolları sıvayacak. Özellikle Göztepe maçının ardından Ümraniye'de birçok problemin olduğunun konuşulması üzerine harekete geçen Şenol Güneş, bu hafta oynanacak Genk karşılaşmasıyla birlikte yeni bir sayfa açmayı planlıyor. Ligin 10. haftasında da Vodafone Park'ta Rizespor'u konuk edecek olan Beşiktaş, bu maçla birlikte galibiyet serisi yakalamanın peşinde.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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