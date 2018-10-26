Şenol Güneş yönetiminde geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde önemli başarılara imza atıp, grubunu yenilgisiz lider tamamlayarak bir üst tura yükselen Beşiktaş, bu sezon istediği sonuçları alamıyor.
Bu sezonki uluslararası macerasına UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundan başlayan siyah-beyazlı ekip, 3 haftası geride kalan grup maçlarında şu ana kadar sadece 1 kez kazanabildi.
Avrupa'daki son iki maçında mağlup olan Beşiktaş, 3 puanla son sırada yer alıyor.
REKORLAR KIRMIŞTI
Geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde elde ettiği sonuçlarla Türk takımları arasında en başarılı ekip olan siyah-beyazlılar, grubunu yenilgisiz lider tamamlamıştı.
Beşiktaş, söz konusu sezonda 8 karşılaşmadan 4 galibiyet, ikişer beraberlik ve yenilgiyle ayrıldı. Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde özellikle grup mücadelesindeki performansıyla Türk futbol tarihine geçti. Gruptan yenilgisiz ve lider çıkan ilk Türk takımı unvanını elde eden siyah-beyazlılar, grupta en fazla puan toplayan ve en fazla gol atan takım rekorlarını da kırmıştı.
SÜPER LİG'DE DE SIKINTILI
Spor Toto Süper Lig'e Akhisarspor'u mağlup ederek başlayan siyah-beyazlı takım, geçen sezonun 9 haftasındaki performansını tekrar etti. Beşiktaş geçen sezon olduğu gibi 2018-2019 sezonun ilk 9 haftasında da 4 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet sonunda 15 puan toplayabildi.
SON 4 RESMİ MAÇINI KAZANAMADI
Ligde ve Avrupa'da büyük düşüş yaşayan Beşiktaş, son 4 resmi karşılaşmada galibiyet alamadı. Siyah-beyazlı takım bu süreçte ligde Atiker Konyaspor ile 2-2 berabere kalırken, Göztepe'ye 2-0 mağlup oldu. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Malmö'ye 2-0, Genk'e de 4-2 yenildi.
Siyah-beyazlı ekip ayrıca geride kalan 6 karşılaşmada sadece 1 kez kazanabildi. Söz konusu maçlarda ligde sadece Kayserispor'u yenebilen Beşiktaş, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.