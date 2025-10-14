Beşiktaş Gençlerbirliği hazırlıklarını sürdürdü!
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 18 Ekim Cumartesi günü Gençlerbirliği'ni konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Giriş: 14.10.2025 - 16:57 Güncelleme: 14.10.2025 - 16:57
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman 1 saat 20 dakika sürdü.
Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.
