Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta oynayan futbolcular, sahada yapılan koşular ve stretching çalışması ile günü tamamladı. Diğer oyuncular ise sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile antrenmana başladı. 5’e 2 çalışması, kondisyon koşuları ve 1’e 1 mücadelenin yer aldığı çalışmalar yapıldı. İdman, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Bu arada Sergen Yalçın da çift kale maçta yeşil takımda yer aldı.

Yarını izinli geçirecek olan siyah-beyazlılar, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını 30 Eylül Çarşamba günü saat 11.30’da gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.