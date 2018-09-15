Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-1 yendikleri maçın ardından iyi mücadele ederek galip geldiklerini söyledi.

Evkur Yeni Malatyaspor'un iyi bir takım olduğunu belirten Ürkmezgil, "Ligde kolay maç yok. Her hafta aynı şeyleri söylüyoruz ama basık, rutubetli ve ağır bir hava vardı. Saha zemini tam düzelmedi. Yine de netice olarak ve takımın diriliği olarak bakarsak güzel bir sonuç. Fakat hakemlerin maça tesirini bir hayli fazla gördüm. Sonuç olarak galibiz. Mücadeleci bir oyun ortaya koyduk. Galibiyet, her zaman galibiyettir." ifadelerini kullandı.

Ürkmezgil, siyah-beyazlı taraftarların "Yönetim uyuma, Beşiktaş'a sahip çık" şeklindeki tezahüratlarının hakem hatalarına karşı yapılan kibarca bir yaklaşım olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Hakeme küfreden stat olmaktansa yönetimle bu işi hallettiler. Ben başka bir anlam bulamıyorum. Başka bir kontak da kuramıyorum. Gerçekten Gary Medel'in ikinci sarı kartı çok absürt. Temas yok, faul yok. Dolayısıyla bu manada taraftarın espritüel tavrının başka bir anlamı yok."

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