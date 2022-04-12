Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde iki grup halinde gerçekleştirilen idmanda, kondisyon ve taktik çalışması yapıldı.

Antrenmanın salon bölümünde kuvvet ve çabukluk çalışması gerçekleştiren siyah-beyazlı oyuncular, saha bölümünde ise koordinasyon, dayanıklılık, pas ve şut çalışmaları üzerinde durdu.

Siyah-beyazlılar, yarın gerçekleştireceği antrenmanla GZT Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

WELINTON'UN DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI

Beşiktaş'ın 33 yaşına giren Brezilyalı oyuncusu Welinton Souza'nın doğum günü, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenmandan önce pasta kesilerek kutlandı.

Teknik direktör Valerien Ismael, teknik ekip ve futbolcular, Welinton Souza'ya yeni yaşında mutluluklar diledi.