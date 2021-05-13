BJK Nevzat Demir Tesisleri´nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleşen antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Çalışma, gruplar halinde oynanan ayak tenisi sonrası gerçekleştirilen kondisyon koşuları ile sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın saat 12.00´de yapacağı çalışmayla tamamlayacak ve saat 16.00´da özel bir uçakla İzmir´e giderek kampa girecek.