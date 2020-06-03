Beşiktaş, BJK Nevzat Demir Tesisleri´nde sürdürdüğü hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam ettiTeknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı yapılan idman, 1.5 saate yakın sürdü. Antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada serbest yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Antrenman, gruplar halinde oynanan ayak tenisi maçları ve şut çalışması ile sona erdi.

Siyah beyazlılar, hazırlıklarına yarın saat 11.00´de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.