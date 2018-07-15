Beşiktaş'ta transferde hareketli saatler yaşanıyor... Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göre; gözünü genç ve gelecek vaadeden isimlere çeviren Siyah-Beyazlılar, Hollanda Eerste Divisie Ligi'nde Sparta Rotterdam forması giyen giyen Halil İbrahim Dervişoğlu'na kancayı taktı... Ferdi Kadıoğlu için nabız yoklayan ve genç futbolcuyu Fenerbahçe'ya kaptıran Beşiktaşlı kurmaylar bu kez elini çabuk tutarak gurbetçi Dervişoğlu'nu takıma dahil etmek istiyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in de transferine onay verdiği öğrenilen 18 yaşındaki golcü futbolcu için yönetimin temaslarını artırdığı öğrenildi.

26 MAÇTA 20 GOL ATTI



hücum bölgesinde hareketli bir görüntü çizen ve rakip savunmalara yaptığı baskıyla dikkat çeken Halil İbrahim Dervişoğlu, geçen sezon Jong Sparta ile Hollanda Tweede Divisie'de 26 maçta fileleri 20 kez havalandırdı. Sparta Rotterdam ile Play-Off'ta iki maçta oynayan gurbetçi futbolcu, U19 takımıyla da 4 maçta 3 gol attı.

U19'DA MİLLİ FORMAYI GİYDİ



Halil İbrahim Dervişoğlu, Avrupa U19 Futbol Şampiyonası'nda Türkiye formasını terletti. Genç yıldız adayı, Ay-Yıldızlılar ile 1 resmi karşılaşmada oynarken, 66 dakika sahada kaldı. Dervişoğlu ile Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da yakından ilgilendiği ifade edildi.