Beşiktaş - Hatayspor CANLI YAYIN

STAT: Tüpraş

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN Sports 2

HAKEM: Cihan Aydın

VAR: Gustavo Correira

Beşiktaş: Ersin, Svensson, Tayyip Talha, Colley, Masuaku, Al Musrati, Demir Ege, Chamberlain, Rashica, Cenk, Semih

Hatayspor: Bekaj, Kamil Ahmet, Burak, Kilama, Cemali, Massanga, Dele-Bashiru, Boudjeema, Fernandes, Rui Pedro, Strandberg

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk ediyor. Siyah-beyazlı takım, Hatayspor karşılaşmasıyla bu sezon iç sahadaki son maçını oynuyor.

BEŞİKTAŞ AVRUPA, HATAYSPOR DÜŞMEMENİN PEŞİNDE!

Geride kalan 36 haftada 16 galibiyet, 7 beraberlik ve 13 yenilgi yaşayan Beşiktaş, haftaya 55 puanla 5. sırada girdi. Gelecek sezon Avrupa kupalarında yer almak için mücadele eden siyah-beyazlı ekip için kalan son 2 haftada alacağı puanlar büyük önem taşıyor.

Düşme hattında kritik noktada bulunan ve 37 puanla 18. sırada yer alan Atakaş Hatayspor da tehlike bölgesinden uzaklaşarak ligde kalma hesapları yapıyor.