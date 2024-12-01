Beşiktaş Hatayspor hazırlıklarını tamamladı!
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'a konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.
Giriş: 01.12.2024 - 16:27 Güncelleme: 01.12.2024 - 16:27
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışıldığı belirtildi.
Isınma, pas ve 5'e 2 organizasyonlarıyla başlayan idmanın taktiksel çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.
Beşiktaş, bu antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.
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