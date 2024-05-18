Beşiktaş- Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş, Hatayspor'u konuk ediyor. Önümüzdeki sezon Avrupa'da yer almak isteyen siyah- beyazlılar, Hatayspor engelini aşarak üç puanı hanesine yazdırmak istiyor. Futbolseverler, maç ile ilgili detayları merak ediyor. Peki, Beşiktaş- Hatayspor maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın detayları...
Siyah-beyazlılar ligde oynadığı son 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Pendikspor, Karagümrük ,Gaziantep FK, Ankaragücü gibi takımlarla ligde kalma mücadelesi veren Hatayspor ise son iki maçını 1 galibiyet ve 1 beraberlikle sonuçlandırdı. Peki Beşiktaş - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadelenin yayıncı kanalı...
BEŞİKTAŞ- HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?
Beşiktaş- Hatayspor maçı 18 Mayıs Cumartesi (bugün) 19.00'da başlayacak.
Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak olan maç beIN Sports 2'den yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ SON DURUM
Lig'de bu sezon beklentilerin altında kalan Beşiktaş, oynadığı 36 maçta 16 galibiyet 7 beraberlik ve 13 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Karşılaşmalarda 49 kez fileleri havalandıran siyah beyazlılar, kalesinde ise 43 gol gördü.
HATAYSPOR SON DURUM
Volkan Demirel ile yollarını ayıran Hatayspor ise Özhan Pulat yönetiminde çıktığı iki maçta bir galibiyet ve bir beraberlikle karşılaşmaları sonlandırdı. Lig'de 37 puanla 18. sırada küme düşme hattında bulunan Hatayspor, bu sezon 36 maçta 8 galibiyet, 13 beraberlik ve 15 mağlubiyet aldı.