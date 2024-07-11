Beşiktaş, hazırlıklarına akşam antrenmanıyla devam etti

Yeni sezon öncesi Slovenya'da kamp yapan Beşiktaş, bu akşam gerçekleştirdiği antrenman ile hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, ısınma koşuları ve 5’e 2 çalışmasıyla başladı. Duran top çalışmasıyla devam eden idman, kondisyon koşularıyla tamamlandı.