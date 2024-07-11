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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş, hazırlıklarına akşam antrenmanıyla devam etti - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş, hazırlıklarına akşam antrenmanıyla devam etti

        Beşiktaş, Slovenya kampındaki yeni sezon hazırlıklarına, bu akşam yaptığı antrenman ile devam etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 22:44 Güncelleme: 11.07.2024 - 22:44
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        Beşiktaş, hazırlıklarına devam ediyor!
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        Yeni sezon öncesi Slovenya'da kamp yapan Beşiktaş, bu akşam gerçekleştirdiği antrenman ile hazırlıklarına devam etti.

        Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, ısınma koşuları ve 5’e 2 çalışmasıyla başladı. Duran top çalışmasıyla devam eden idman, kondisyon koşularıyla tamamlandı.

        Asbaşkan Mete Vardar, Futbol Şube Sorumlusu ve Futbolu Temsilen Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar ile Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba antrenmanını takip etti.

        Siyah-beyazlı ekip, Slovenya kamp çalışmalarına yarın TSİ 11.30’da ilk 15 dakikası basına açık yapacağı antrenmanla devam edecek.

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