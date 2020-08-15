BJK Nevzat Demir Tesisleri´nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5´e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapan siyah-beyazlılar, antrenmanı yarım sahada yapılan üç takımlı turnuva maçları ile tamamladı.

Beşiktaş´ta sözleşmesi yenilenen Atiba Hutchinson da takımın bu akşamki çalışmasında yer aldı.

Yarını izinli geçirecek olan siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarına 17 Ağustos Pazartesi günü saat 11.00 ve 18.00´de basına kapalı yapacağı çalışmalarla devam edecek.