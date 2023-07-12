Beşiktaş hazırlıklarını Almanya'da sürdürüyor
Yeni sezon öncesi Almanya'da kamp yapan Beşiktaş, hazırlıklarını Grassau kasabasında yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Giriş: 12.07.2023 - 22:03
Beşiktaş, Almanya kampında yeni sezon hazırlıklarını Bavyera Eyaleti´nin Grassau kasabasında yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör Şenol Güneş´in yönetiminde yapılan idmanda, kondisyon ve taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Minyatür kale maç ile devam eden idman, taktiksel çift kale maçla sona erdi.