Beşiktaş, 2016-17 sezonunun devre arasında Rijeka'dan 4.2 milyon Euro bonsevis bedeliyle kadrosuna kattığı Hırvat stoper Matej Mitrovic'i 3.9 milyon Euro bonservis bedeliyle Club Brugge'e sattı.

Geçen sezon devre arasında 400 bin Euro'ya Belçika ekibine kiralanan 24 yaşındaki futbolcu, burada toplam 12 maçta forma giyip 1 gol atmıştı. Mitrovic, sezonu Belçika 1.Lig A şampiyonu olarak tamamlamıştı.

Hırvat futbolcu, Beşiktaş'ta geçirdiği 2 sezonda 22 maçta oynarken, fileleri havalandıramadı.

Mitrovic, kendisi için ödenen ve yoğun eleştirilere sebep olan 4.2 milyon Euro bonservis bedelini, kiralık ücreti olarak kazandırdığı 400 bin Euro'nun yanı sıra bonservisi için alınacak 3.9 milyon Euro ile beraber karşılamış oldu.