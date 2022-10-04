Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 9'uncu haftasında Bitexen Giresunspor'a konuk olacak. Bu maç öncesinde teknik direktör Valerien İsmael, hücum seçeneklerini arttırmanın yollarını arıyor.

Son 3 maçta 7 puan kaybeden siyah beyazlılar, sadece 2 gol kaydedebildi.

TRT Spor'da yer alan habere göre; Beşiktaş’ın golsüz tamamlanan Fenerbahçe derbisinde de hücum performansı yetersiz kaldı.

Valerien İsmael ve yardımcıları, Rachid Ghezzal’ın olmadığı maçlarda yaşanan gol sorununa çözüm arıyor. Cezayirli oyuncunun Giresun deplasmanında formasına kavuşacağı tahmin ediliyor.

Sezona iyi başlayan N’Koudou da bireysel antrenmanlara devam ediyor. 27 yaşındaki futbolcunun Cuma gününe kadar takımla çalışmalara başlaması bekleniyor.