Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 9'uncu haftasında Bitexen Giresunspor'a konuk olacak. Bu maç öncesinde teknik direktör Valerien İsmael, hücum seçeneklerini arttırmanın yollarını arıyor.
TRT Spor'da yer alan habere göre; Beşiktaş’ın golsüz tamamlanan Fenerbahçe derbisinde de hücum performansı yetersiz kaldı.
Son 3 maçta 7 puan kaybeden siyah beyazlılar, sadece 2 gol kaydedebildi.
Valerien İsmael ve yardımcıları, Rachid Ghezzal’ın olmadığı maçlarda yaşanan gol sorununa çözüm arıyor. Cezayirli oyuncunun Giresun deplasmanında formasına kavuşacağı tahmin ediliyor.
Sezona iyi başlayan N’Koudou da bireysel antrenmanlara devam ediyor. 27 yaşındaki futbolcunun Cuma gününe kadar takımla çalışmalara başlaması bekleniyor.
Bu arada, Beşiktaş'ın yeni transferi Tayyip Talha Sanuç, Fenerbahçe karşısında oynadığı futbolla alkış aldı.
Teknik ekibin ve taraftarın beğenisini kazanan 22 yaşındaki futbolcunu, ligin kalan bölümünde de 11'de oynamaya göz kırpıyor.
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