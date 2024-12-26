Beşiktaş'ı bekleyen zorlu fikstür!

Bu sezon beklentilerin uzağında kalan Beşiktaş'ı ocak ayında zorlu bir fikstür bekliyor.

Ocak ayında Süper Lig'de Çaykur Rizespor, Bodrum FK, Samsunspor ve Antalyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş, kupada ise Sivasspor'u ağırlayacak.

Beşiktaş, ocak ayında Avrupa'daki grup maçlarını tamamlayacak.

22 Ocak tarihinde Athletic Bilbao ile karşılaşacak olan Beşiktaş, 30 Ocak'ta ise Twente ile kozlarını paylaşacak.