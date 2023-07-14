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        Beşiktaş'ı Tadic transferinde heyecanlandıran gelişme!

        Beşiktaş ile anılan Ajax'lı Dusan Tadic için flaş bir iddia ortaya atıldı.

        Ajanslar
        Giriş: 14.07.2023 - 11:15
        Tadic'te heyecanlandıran gelişme!
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        Hollanda basınında Voetbal'ın haberine göre, Eredevisie Ligi'nde Ajax'ın kaptanlığını yapan ama sezon başı antrenmanlarına katılmayarak ayrılık sinyalleri veren Dusan Tadic kulüple fesih görüşmeleri yapıyor.

        34 yaşındaki Sırp yıldızın Beşiktaş ile anlaşma noktasına geldiği haberin detaylarında yer alırken, Ajax ile fesih görüşmelerinde de sona geldi.

        Geçtiğimiz sezon Tadic, Ajax formasıyla 34 lig maçına çıkarken takımına 11 gol ve 18 asistlik katkı sağladı.

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