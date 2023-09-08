Beşiktaş için 10 numaraya Aleksey Miranchuk iddiası
Beşiktaş transfer döneminin bitmesine kısa süre kala çalışmalarına devam ediyor. Siyah-beyazlılar için Aleksey Miranchuk iddiası ortaya atıldı
Beşiktaş'ta 10 numara için sürpriz bir isim gündeme geldi.
Siyah-beyazlılara menajerler tarafından Atalanta forması giyen Rus futbolcu Aleksey Miranchuk'un teklif edildiği belirtildi.
Geçen sezonu Torino'da kiralık geçiren 27 yaşındaki futbolcu, 31 maça çıkıp 4 gol, 6 asiste imza atmıştı.
2020'de Lokomotif Moskova'dan 14 milyon 500 bin Euro karşılığında Atalanta'ya katılan yıldız orta saha Mavi- Siyahlı formayla çıktığı 56 maçta 9 gol, 7 asistlik performans sergiledi.
Rusya ile de 41 maça çıkan futbolcu 6 kez ağları sarstı.