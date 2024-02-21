Beşiktaş için Sayfallah Ltaief iddiası!
Beşiktaş'ta gelecek sezonun kadrosu için de transfer çalışmaları sürüyor.
Africafoot'ta yer alan habere göre; Beşiktaş, bonservisi Basel'de bulunan 24 yaşındaki Tunuslu sol kanat oyuncusu Sayfallah Ltaief'le ciddi şekilde ilgileniyor.
Siyah-beyazlıların futbolcuyu maddi açıdan cezbedecek 3 yıllık bir kontrat sunmaya hazırlandığı belirtilirken, Basel'in Ltaief'i kolay kolay bırakmayı düşünmediği ve 4 milyon Euro'nun aşağısında teklifleri gündemine almayacağı kaydedildi.
Sezonu FC Winterthur'da kiralık olarak geçiren Sayfallah Ltaief, İsviçre Süper Ligi'nde bu sezon forma giydiği 22 maçta takımına 12 gollük katkı (8 gol - 4 asist) sağladı.
Ltaief'in Basel'le olan sözleşmesi Haziran 2026'da sona erecek.