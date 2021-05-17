ING Basketbol Süper Ligi Play-Off çeyrek final ikinci maçında Beşiktaş Icrypex sahasında TOFAŞ'ı 82-79 yenerek seride durumu 2-0 yaptı ve yarı finale yükseldi. Siyah-beyazlılar, yarı finalde normal sezonun lideri Anadolu Efes ile karşı karşıya gelecek.

SEZONUN EN DEĞERLİ OYUNCUSU ALPEREN

Ligde "Sezonun En Değerli Oyuncusu" olan Beşiktaş Icrypex oyuncusu Alperen Şengün'e ödülü karşılaşma öncesi verildi. Milli basketbolcuya ödülünü Türkiye Basketbol Federasyonu Erkek Ligleri Direktörü Derya Yannier verdi.

Alperen Şengün normal sezonu 19.2 sayı ve 9.3 ribaunt ortalamalarıyla tamamlarken bu iki kategoride de ligde ikinci sırayı aldı. 26.7 verimlilik puanı tutturan 18 yaşındaki oyuncu, bu kategoride ilk basamakta yer alarak "Sezonun En Değerli Oyuncusu" ödülünün sahibi oldu.

SALON: Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi

HAKEMLER: Aytuğ Ekti, Serkan Emlek, Altuğ Köselerli

BEŞİKTAŞ ICRYPEX: Şehmus Hazer 20, Blackmon 13, Ercan Osmani 19, Berry 10, Alperen Şengün 10, Johnson 6, Furkan Haltalı 2, Egehan Arna 2, Mehmet Yağmur, Hakan Sayılı

TOFAŞ: Zubcic 5, Berkan Durmaz 8, Berk İbrahim Uğurlu 8, Phillip 14, Muhsin Yaşar 2, Purcell 19, Christon 13, Simmons 10

1. PERİYOT: 29-20

DEVRE: 43-39

3. PERİYOT: 61-54

5 FAUL: 33.48 Johnson (Beşiktaş Icrypex) - 30.51 Muhsin Yaşar, 33.26 Christon, 35.09 Purcell (TOFAŞ)