Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerBasketbolSTBL
ABONE OL

Beşiktaş Icrypex: 82 - TOFAŞ: 79 MAÇ SONUCU

ING Basketbol Süper Ligi Play-Off çeyrek final ikinci maçında Beşiktaş Icrypex sahasında TOFAŞ'ı 82-79 yenerek seride durumu 2-0 yaptı ve yarı finale yükseldi. Siyah-beyazlılar, yarı finalde normal sezonun lideri Anadolu Efes ile karşı karşıya gelecek

Beşiktaş Icrypex: 82 - TOFAŞ: 79 MAÇ SONUCU

ING Basketbol Süper Ligi Play-Off çeyrek final ikinci maçında Beşiktaş Icrypex sahasında TOFAŞ'ı 82-79 yenerek seride durumu 2-0 yaptı ve yarı finale yükseldi. Siyah-beyazlılar, yarı finalde normal sezonun lideri Anadolu Efes ile karşı karşıya gelecek.

SEZONUN EN DEĞERLİ OYUNCUSU ALPEREN

Ligde "Sezonun En Değerli Oyuncusu" olan Beşiktaş Icrypex oyuncusu Alperen Şengün'e ödülü karşılaşma öncesi verildi. Milli basketbolcuya ödülünü Türkiye Basketbol Federasyonu Erkek Ligleri Direktörü Derya Yannier verdi.

Alperen Şengün normal sezonu 19.2 sayı ve 9.3 ribaunt ortalamalarıyla tamamlarken bu iki kategoride de ligde ikinci sırayı aldı. 26.7 verimlilik puanı tutturan 18 yaşındaki oyuncu, bu kategoride ilk basamakta yer alarak "Sezonun En Değerli Oyuncusu" ödülünün sahibi oldu.

SALON: Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi

HAKEMLER: Aytuğ Ekti, Serkan Emlek, Altuğ Köselerli

BEŞİKTAŞ ICRYPEX: Şehmus Hazer 20, Blackmon 13, Ercan Osmani 19, Berry 10, Alperen Şengün 10, Johnson 6, Furkan Haltalı 2, Egehan Arna 2, Mehmet Yağmur, Hakan Sayılı

TOFAŞ: Zubcic 5, Berkan Durmaz 8, Berk İbrahim Uğurlu 8, Phillip 14, Muhsin Yaşar 2, Purcell 19, Christon 13, Simmons 10

1. PERİYOT: 29-20

DEVRE: 43-39

3. PERİYOT: 61-54

5 FAUL: 33.48 Johnson (Beşiktaş Icrypex) - 30.51 Muhsin Yaşar, 33.26 Christon, 35.09 Purcell (TOFAŞ)

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

NBA'de Lakers, play-off umudunu son maça taşıdı
BASKETBOLLakers, umudunu son maça taşıdı
Empera Halı Gaziantep Basketbol: 67 - Anadolu Efes: 83 MAÇ SONUCU
BASKETBOLAnadolu Efes yarı finalde
Ömer Faruk Yurtseven, Miami Heat'e imza attı
BASKETBOLÖmer Faruk Yurtseven, Heat'e imza attı
TOFAŞ: 90 - Beşiktaş Icrypex: 92 | MAÇ SONUCU
BASKETBOLBeşiktaş Icrypex 1-0 öne geçti
NBA'de Bucks, Antetokounmpo'nun 40 sayısıyla kazandı
BASKETBOLAntetokounmpo'dan 40 sayı
Fenerbahçe Beko: 103 - Darüşşafaka Tekfen: 91 MAÇ SONUCU
BASKETBOLFenerbahçe Beko uzatmada kazandı
Pınar Karşıyaka: 82 - Türk Telekom: 79 MAÇ SONUCU
BASKETBOLKarşıyaka seride öne geçti
NBA'de Hawks 4, Knicks ise 8 yıl sonra play-off'a yükselmeyi garantiledi
BASKETBOLNew York Knicks 8 yıl sonra play-off'ta
Alperen Şengün, NBA draftına katılacağını açıkladı
BASKETBOLAlperen Şengün, NBA draftına katılacak
NBA'de Celtics'i yenen Heat, play-off biletini kaptı
BASKETBOLHeat play-off biletini kaptı