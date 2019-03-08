BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışmaları ile başladı. Küçük oyunların yer aldığı çalışmalar, 5’e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan 3 takımlı turnuva maçları ve şut çalışması ile sona ererken, kazanan takımlar galibiyet pozu verdi.

Beşiktaş, hazırlıklarını yarın saat 18.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.