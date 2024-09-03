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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel'den transfer itirafı - Beşiktaş Haberleri

        Hüseyin Yücel'den transfer itirafı

        Beşiktaş ikinci Başkanı Hüseyin Yücel, UEFA'ya takım kadrolarının bildirilmesine sayılı saatler kala transferle ilgili dikkat çeken itiraflarda bulundu. Yücel, Amartey, Aboubakar ve Chamberlain'in takımdan ayrılmak istemediğini, bu nedenle yabancı kontenjanı açılmadan takıma başka takviye yapamayacaklarını söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 14:40 Güncelleme: 03.09.2024 - 14:50
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        Hüseyin Yücel'den transfer itirafı!
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        UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş'ın ikinci başkanı Hüseyin Yücel, takım kadrolarının bildirilmesine sayılı saatler kala yabancı kontenjanı açılmadan başka transfer yapamayacaklarını söyledi.

        Hüseyin Yücel, İzmir Beşiktaşlılar Derneği'ni ziyaret etti. Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar'la birlikte İzmir'e gelen Yücel'i dernek merkezinin önünde siyah-beyazlı taraftarlar, tezahüratlar ve meşalelerle karşıladı. İzmir Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Özlem Tezişçi, Yücel ve Uçar'a bina önünde çiçek verdi. Taraftarlar yoğun ilgi gösterdikleri Hüseyin Yücel'le fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı.

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        Ziyarette ilk olarak İzmir Beşiktaşlılar Derneği'ne teşekkürlerini ileten Hüseyin Yücel, “Bugün burada çok değerli Özlem Tezişçi'nin davetlisi olarak İzmir Beşiktaşlılar Derneği'ndeyiz. Kendisi çiçeği burnunda bir kadın başkan, tekrardan hayırlı olmasını temenni ediyorum. İzmir bizim için çok önemli bir kent. İzmir'imiz birkaç hafta önce bir yangın felaketiyle karşı karşıya kaldı. Geçmiş olsun diyorum. Beşiktaş olarak her zaman yanınızdayız. Beşiktaş yalnız bir spor kulübü değil sosyal projelerle öne çıkan bir kulüptür. Kulüp olarak ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.

        JOAO MARIO YOLDA

        Transferde Benfica'dan anlaşmaya varılan 31 yaşındaki Portekizli sol kanat oyuncusu Joao Mario'nun bu akşam İstanbul'da olacağını hatırlatan Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, “Dün akşam itibarıyla transferini noktaladık, aramıza katılıyor. Bizim transfer yapmakta sıkıntımız yok. Bizim sıkıntımız mevcut oyuncularımızı göndermekle alakalı. Süper Lig'de limit 14 yabancı, biz mevcut kadromuzda 16 yabancıyla devam ediyoruz. Ayrılmasını istediğimiz oyunculara teklif de bulsak maalesef ayrılmayı kabul etmiyorlar. Bizim elimizi kolumuzu bağlıyorlar. Sözleşmeli oyuncuya lisans çıkarmamak da mümkün değil çünkü lisans çıkarmadığınız takdirde haklı fesih sebebiyle tüm alacaklarını talep edebiliyorlar" diye konuştu.

        AMARTEY, CHAMBERLAIN VE ABOUBAKAR GİTMEDİ, HADJAM KONTENJANA TAKILDI

        Daniel Amartey, Chamberlain ve Aboubakar'la yollarını ayırmak istediklerini ancak oyuncuların buna yanaşmadığını dile getiren Hüseyin Yücel, "İlgili arkadaşlar görüşmeleri sürdürüyorlar. Oyuncuların karakterleri de çok önemli. Yollarımızı sorunsuz ayırdığımız yabancılarımız oldu ama bu oyuncular kulüp de bulsak bir şekilde gitmek istemiyor. Taraftarımız şu an özellikle sol beke transfer bekliyor. Young Boys'tan sol bek Jaouen Hadjam'la ilgilendik, temasa da geçtik. Henüz 21 yaşında. Bedava kiralık gelecekti ama Chamberlain gitmedi, elimiz kolumuz bağlı kaldı" ifadelerini kullandı.

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        'ANGELO 25 MİLYONA GİTTİ, MARIO'YU HOCAMIZ İSTEDİ'

        UEFA listelerinin verilmesi için son 24 saate girildiğini belirten Beşiktaş İkinci Başkanı Yücel, "Joao Mario'yla alakalı kanat değil orta saha oynuyor eleştirileri var ama taraftarımız müsterih olsun hocamızın istemediği hiçbir oyuncuyu kadroya dahil etmedik. En son dün akşam toplantı yaptık. Neden isteğini söyledi. Hocamızın ilk hedefinde Angelo Gabriel vardı ama Suudi Arabistan'a 25 milyon Euro bonservisle transfer oldu. Bizim bu rakamlara çıkmamız mümkün değildi. Hocamızın ısrarıyla transferi yaptık. Fit olduğunu, takıma büyük katkı sağlayacağını söyledi" şeklinde konuştu.

        Yücel, "Transferde bir hamle olması için mucize olması lazım. Oyuncu göndermeyle ilgilenen arkadaşlardan olumlu haber gelirse transfere yönelebiliriz ama bizim elimizde olan bir şey yok" dedi.

        ‘MACCABI SEVE SEVE OYNAYACAK’

        UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın rakiplerinden olan İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv'in İstanbul deplasmanına gelmemek için şimdiden lobi çalışması yürüttüğünü söyleyen Hüseyin Yücel, "UEFA'yla daha irtibata geçmedik. İçişleriyle, büyükelçiliklerle görüşüyoruz. Gerekirse UEFA başvurusu yaparız. Karşı taraf amiyane tabirle cinlik yapıyor, basın yoluyla lobi faaliyeti yapıyor. Daha önceki açıklamamda da söyledim, Maccabi takımı seve seve İstanbul'a gelecek. Biz dünyanın en misafirperver ülkesiyiz. Sporu politikaya alet etmezlerse gayet iyi bir şekilde güvenliklerini sağlarız, iyi bir şekilde ağırlarız" diye konuştu.

        FEYYAZ UÇAR: ARTIK İZMİRLİ BİR BEŞİKTAŞLI'YIM

        Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, kendisinin de artık İzmirli olduğunu dile getirdi. Uçar, ziyarette, "Ben 12 yıldır Urla'da yaşıyorum. Ben Beşiktaşlı'ydım, artık İzmirli bir Beşiktaşlı olarak devam ediyorum" dedi.

        İzmir Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Özlem Tezişçi ise, "Başkanımız ve hocamızın derneğimizi ziyaret etmesinden mutluluk duyuyorum, birlikte güze şeyleri başaracağız" şeklinde konuştu.

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