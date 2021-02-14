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Beşiktaş ile Gençlerbirliği 94. randevuda

Beşiktaş ile Gençlerbirliği, yarın yapacakları maçla Süper Lig'de 94. kez karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş ile Gençlerbirliği 94. randevuda

İki takım arasında geride kalan maçlarda siyah-beyazlıların 53 galibiyetine karşılık, kırmızı-siyahlılar sadece 9 kez kazandı, taraflar 31 müsabakada ise eşitliği bozamadı.

Lig maçlarında Beşiktaş'ın 150 golüne, Gençlerbirliği 64 golle karşılık verdi.

SON 11 MAÇTA BEŞİKTAŞ 7 KEZ KAZANDI

Beşiktaş, Gençlerbirliği ile yaptığı son 11 maçta iki kez mağlup oldu.

Rakibini 7 kez yenen siyah-beyazlı ekip, iki karşılaşmadan ise beraberlikle ayrıldı.

GENÇLERBİRLİĞİ 20 YILLIK HASRETİNİ BU SEZON SONLANDIRDI

Bu sezon iki takım arasında İstanbul'da oynanan maçta Gençlerbirliği, Beşiktaş'a 1-0 üstünlük kurarak 20 yıllık hasretini sonlandırdı.

Rakibi karşısında daha önceki tek deplasman galibiyetini 2000-2001 sezonunda, 2 Aralık 2000 tarihinde 3-0'lık skorla alan Gençlerbirliği, bu sezon İstanbul'da rakibine bir kez daha üstünlük kurmayı başardı.

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında en farklı skorlu galibiyetlerini 1964-1965 ve 1986-1987 sezonlarında 5-1, 1963-1964 ve 1999-2000'de de 4-0'lık sonuçlarla aldı.

Gençlerbirliği ise 2000-2001 sezonunda İstanbul'da Beşiktaş'ı 3-0 yenerek, rakibi karşısında en farklı skoruna imza attı.

DEPLASMANDA SON SEKİZ MAÇTA İKİ GALİBİYET

Beşiktaş, deplasmanda Gençlerbirliği ile yaptığı son 8 lig maçından ikisini kazanabildi.

İki ekip arasında Ankara'da oynanan son 8 lig maçından 3'ünü başkent ekibi kazanırken, 3 karşılaşma beraberlikle tamamlandı.

ANKARA'DAKİ MAÇLAR

Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında genel toplamdaki galibiyet üstünlüğünü, Ankara'daki maçlarda da gösterdi.

Siyah-beyazlılar, başkentte yapılan 46 lig maçının 22'sini kazandı, 7 kez yenildi, 17 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Ankara'da siyah-beyazlılar 72, kırmızı-siyahlılar 38 gol attı.

Beşiktaş, geçen sezon Ankara'da oynanan maçta Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup etmişti.

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