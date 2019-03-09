Beşiktaş ile Konyaspor 36. maçına çıkıyor

Beşiktaş ile Atiker Konyaspor, pazar günü yapacakları maçla lig tarihinde 36. kez karşı karşıya gelecek.Beşiktaş, geride kalan 35 karşılaşmanın 19'unu kazandı, 12'sinde berabere kaldı, 4'ünü yitirdi.

Lig müsabakalarında Beşiktaş'ın 71 golüne, rekabetteki son 5 maçı kazanamayan Konyaspor 31 golle karşılık verdi.Sezonun ilk yarısında Konya'da yapılan maç 2-2 tamamlandı.

- BEŞİKTAŞ SON 14 MAÇTA 5 KEZ KAZANABİLDİ

Beşiktaş, genelde açık ara üstünlük kurduğu Konyaspor'u son maçlarda yenmekte zorlanıyor.

Siyah-beyazlılar, rakibiyle yaptığı son 14 lig maçının 5'ini kazanırken, 7 kez berabere kaldı, 2 kez de mağlup oldu.

Bu arada iki takım arasındaki 35 lig maçının Konyaspor 12'sinde gol atamazken, Beşiktaş ise sadece 4'ünde gol yollarında suskun kaldı.

- BEŞİKTAŞ'IN EVİNDEKİ MAÇLAR

Beşiktaş, Konyaspor ile ligde ev sahibi takım sıfatıyla yaptığı 17 maçtan 13'ünü kazandı, 2'sinde berabere kaldı, 2 müsabakayı ise kaybetti.

Evinde Konyaspor'a 42 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde 10 gol gördü.

Bu arada Beşiktaş'ın cezası nedeniyle 2003-2004 sezonunda İstanbul'da yapılması gereken lig maçı İzmir'de oynanmış ve 1-1 berabere sonuçlanmıştı. Siyah-beyazlılar, yeni stadının yapımı aşamasında 2014-2015 sezonunda Ankara'da yaptığı müsabakada ise rakibine 1-0 mağlup oldu.

- BEŞİKTAŞ'TAN TARİHİ FARK

Beşiktaş, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden birini, 1992-1993 sezonunda İstanbul'daki maçta 7-0'lık sonuçla Konyaspor karşısında aldı.

Konyaspor ise Beşiktaş karşısında ligdeki 4 galibiyetini de tek farklı skorlarla elde etti.