Beşiktaş ile Sivasspor 30. randevuda

İki takım arasında geride kalan 29 lig maçında Beşiktaş 14, Sivasspor 10 galibiyet aldı, 5 karşılaşma da berabere sonuçlandı.
Beşiktaş'ın 41 golüne, Sivasspor 33 golle yanıt verdi.
Siyah-beyazlı ekip, bu sezonun ilk yarısında evindeki karşılaşmada rakibini 3-0 mağlup etti.
SİVAS'TAKİ MAÇLAR
İki takım arasında Sivas'ta yapılan 14 lig maçından 8'ini Beşiktaş, 4'ünü Sivasspor kazandı, 2 müsabaka da berabere bitti.
Sivas'ta siyah-beyazlılar 16, kırmızı-beyazlılar ise 15 gol attı.
GOLSÜZ MAÇ YOK
Taraflar arasındaki 29 lig maçından hiçbiri golsüz bitmedi.
Geride kalan maçlarda her iki takım da altışar kez gol yollarında suskun kalırken, 0-0'lık sonuca rastlanmadı.
YORUMLAR