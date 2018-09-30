Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında Beşiktaş evinde Kayserispor’u 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılar aldığı bu skorlar Lefter Küçükandonyadis Sezonu’nda ilk kez bir maçı gol yemeden kapatmış oldu. Beşiktaş daha önce Akhisarspor, Erzurumspor, Malatyaspor, Bursaspor ve Fenerbahçe’den 1’er gol yemiş, Antalyaspor karşısında ise kalesinde 3 gol görmüştü.

Öte yandan Beşiktaş, Kayserispor ile oynadığı son 9 maçı da kazandı. Rekabetteki son 9 maçı kaybetmeyen siyah-beyazlılar 7 galibiyet alırken, 2 karşılaşmada da sahadan beraberlikle ayrıldı.

LOVE'IN DÖNÜŞÜ

Kayserispor karşılaşmasıyla birlikte bu sezon ilk kez bir lig maçına 11'de başlayan Vagner Love, ligdeki ilk golünü de attı.

Tecrübeli oyuncu 34. dakikada attığı golle Beşiktaş'ı 1-0 öne geçiren isim oldu. Brezilyalı futbolcu bu sezon ayrıca UEFA Avrupa Ligi ikinci tur rövanşında siyah-beyazlıların, B36 Torshavn'ı 6-0 mağlup ettiği maçta da gol atmıştı.

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