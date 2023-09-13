Beşiktaş - İlkem Yapı Tarsusspor: 88-78 (MAÇ SONUCU)
Beşiktaş, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında konuk ettiği İlkem Yapı Tarsusspor'u 88-78 mağlup etti.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Beşiktaş, konuk ettiği İlkem Yapı Tarsusspor'u 88-78 yendi.
BJK Emlakjet Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 26-23 önde tamamlayan konuk ekip, soyunma odasına da 46-41 üstün girdi.
Final periyoduna 66-65 İlkem Yapı Tarsusspor önde girse de son çeyrekte üstünlüğü ele alan Beşiktaş, parkeden 88-78 galip ayrıldı.
SALON: BJK Emlakjet
HAKEMLER: Murat Ciner, Metehan Alaçam, Mustafa Gürhan Soysal
BEŞİKTAŞ: Lazic 16, Kübra İmren Sevindik 8, Elif Bayram 18, Nogic 38, Melek Uzunoğlu 8,
İLKEM YAPI TARSUS SPOR: Reed 13, Bogicevic 15, Büşra Akgün 6, Cave 27, Kübra Erat 15, Işılay Eğin 2
1´İNCİ PERİYOT: 23-26
DEVRE: 41-46
3´ÜNCÜ PERİYOT: 65-66