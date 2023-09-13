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        Beşiktaş - İlkem Yapı Tarsusspor: 88-78 (MAÇ SONUCU)

        Beşiktaş, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında konuk ettiği İlkem Yapı Tarsusspor'u 88-78 mağlup etti.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 13.09.2023 - 22:15 Güncelleme: 13.09.2023 - 22:15
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        Beşiktaş son periyotta güldü!
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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Beşiktaş, konuk ettiği İlkem Yapı Tarsusspor'u 88-78 yendi.

        BJK Emlakjet Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 26-23 önde tamamlayan konuk ekip, soyunma odasına da 46-41 üstün girdi.

        Final periyoduna 66-65 İlkem Yapı Tarsusspor önde girse de son çeyrekte üstünlüğü ele alan Beşiktaş, parkeden 88-78 galip ayrıldı.

        SALON: BJK Emlakjet

        HAKEMLER: Murat Ciner, Metehan Alaçam, Mustafa Gürhan Soysal

        BEŞİKTAŞ: Lazic 16, Kübra İmren Sevindik 8, Elif Bayram 18, Nogic 38, Melek Uzunoğlu 8,

        İLKEM YAPI TARSUS SPOR: Reed 13, Bogicevic 15, Büşra Akgün 6, Cave 27, Kübra Erat 15, Işılay Eğin 2

        1´İNCİ PERİYOT: 23-26

        DEVRE: 41-46

        3´ÜNCÜ PERİYOT: 65-66

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