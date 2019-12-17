Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor'a 2-0 mağlup olarak 6 maçlık galibiyet serisine nokta koyan Beşiktaş, eski futbolcularının çalıştırdığı takımlara karşı zorlanmaya devam etti.
Habertürk Spor'dan Oğuzhan Genç'in haberine göre, siyah-beyazlılar son 5 sezonda eski futbolcuların çalıştırdığı takımlara toplamda 35 puan kaybetti. Bu sezonki ilk maçında Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivasspor'a 3-0, geride kalan haftada da Sergen Yalçın'lı Yeni Malatyaspor'a 2-0 kaybeden Kartal, 6 puandan oldu. Beşiktaş geçen sezon ise eski futbolcularına 11 puan kaybederek ağır bir yara aldı. İşte o tablo:
2019-2020: 6 puan
Sivasspor - Beşiktaş: 3-0 (Rıza Çalımbay)
Beşiktaş - Yeni Malatyaspor: 0-2 (Sergen Yalçın)
2018-2019: 11 puan
Bursaspor - Beşiktaş: 1-1 (Samet Aybaba)
Konyaspor - Beşiktaş: 2-2 (Rıza Çalımbay)
Göztepe - Beşiktaş: 2-0 (Bayram Bektaş)
Alanyaspor - Beşiktaş: 0-0 (Sergen Yalçın)
Beşiktaş - BB Erzurumspor: 1-1 (Mehmet Özdilek)
2017-2018: 5 puan
Sivasspor - Beşiktaş: 2-1 (Samet Aybaba)
Konyaspor - Beşiktaş: 1-1 (Mehmet Özdilek)
2016-2017: 6 puan
Gençlerbirliği - Beşiktaş: 1-1 (İbrahim Üzülmez)
Beşiktaş - Kayserispor: 2-2 (Sergen Yalçın)
Antalyaspor - Beşiktaş: 0-0 (Rıza Çalımbay)
2015-2016: 7 puan
Gençlerbirliği - Beşiktaş: 1-1 (Mehmet Özdilek)
Beşiktaş - Kasımpaşa: 3-3 (Rıza Çalımbay)
Kasımpaşa - Beşiktaş: 2-1 (Rıza Çalımbay)
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