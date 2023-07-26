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        Haberler Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ın Avrupa'da 231. sınavı - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ın Avrupa'da 231. sınavı

        Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında 27 Temmuz Perşembe günü Arnavutluk temsilcisi Tirana'yı konuk edecek.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 11:20
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        Beşiktaş'ın Avrupa'da 231. sınavı
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        UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında 27 Temmuz Perşembe günü sahasında Arnavutluk temsilcisi Tirana ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş, Avrupa'da 231. kez sahne alacak.

        Siyah-beyazlı futbol takımı, Avrupa kupalarında çıktığı 230 müsabakada 84 galibiyet, 47 beraberlik ve 99 yenilgi yaşadı.

        Söz konusu maçlarda fileleri 299 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 346 gol gördü.

        AVRUPA PERFORMANSI

        Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

        Organizasyon O G B M A Y
        Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi 89 27 19 43 89 153
        UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi 121 53 24 44 189 155
        Kupa Galipleri Kupası 20 4 4 12 21 38
        TOPLAM 230 84 47 99 299 346

        3 KEZ ÇEYREK FİNAL OYNADI

        Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek final oynama başarısı gösterdi.

        Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, 2002-2003 sezonunda ise bu kez UEFA Kupası'nda aynı başarıya imza attı.

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        Beşiktaş, 2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde de adını çeyrek finale yazdırdı.

        FARKLI GALİBİYETLER

        Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı skorlu galibiyetini 2018-2019 sezonunda elde etti.

        Siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında ağırladığı Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı 6-0 mağlup ederek Avrupa'daki en farklı skorlu galibiyetine imza attı.

        Beşiktaş, 2002-2003 sezonunda da UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna'yı deplasmanda 5-0 yenmişti.

        FARKLI MAĞLUBİYETLER

        Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı yenilgisini ise 2007-2008 sezonunda yaşadı.

        Söz konusu sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden siyah-beyazlı ekip, İngiltere temsilcisi Liverpool'a deplasmanda 8-0 mağlup oldu.

        Beşiktaş, ayrıca 2000-2001 sezonunda İngiltere'nin Leeds United ve 2016-2017'de Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımlarına da Kupa 1'de 6-0'lık skorlarla yenilmişti.

        AVRUPA'DA RAKİPLERİNİ 116. KEZ AĞIRLAYACAK

        Siyah-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında iç sahada 116. maçını yapacak.

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        Beşiktaş, sahasında oynadığı 115 müsabakanın 57'sini kazandı, 26'sında berabere kaldı, 32'sinden ise mağlup ayrıldı.

        Söz konusu karşılaşmalarda 173 kez ağları sarsan siyah-beyazlılar, kalesinde ise 122 gole engel olamadı.

        EN GOLCÜ OKTAY DERELİOĞLU

        Siyah-beyazlı takımın Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncusu sıralamasında Oktay Derelioğlu, 14 golle zirvede yer alıyor.

        Bu alanda Oktay Derelioğlu'nu 12'şer kez fileleri havalandıran Ricardo Quaresma ile Bobo takip ediyor. Beşiktaş'ın kadrosunda bulunan Cenk Tosun ise siyah-beyazlı formayla Avrupa arenasında 11 gole imza attı.

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