Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde konuğu Malmö - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde konuğu Malmö

        Süper Lig'de Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö'yü konuk edecek. Siyah-beyazlılar, 6 Kasım Çarşamba günü (yarın) oynanacak karşılaşmayı kazanıp hem Avrupa'da ilk 8 şansını sürdürmek hem de Kasımpaşa mağlubiyetinin yaralarını sarmak istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 10:58 Güncelleme: 05.11.2024 - 10:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beşiktaş'ın konuğu Malmö
        ABONE OL
        ABONE OL

        Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında 6 Kasım Çarşamba günü (yarın) İsveç temsilcisi Malmö'yü ağırlayacak.

        Tüpraş Stadı'nda 18.30'da başlayacak karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonundan hakem Sven Jablonski yönetecek.

        UEFA Avrupa Ligi'ne üst üste aldığı yenilgilerle başlayan Beşiktaş, Malmö karşısında galibiyeti hedefliyor. Avrupa Ligi ilk maçında deplasmanda Ajax'a 4-0 yenilen siyah-beyazlılar, İstanbul'da konuk ettiği Eintracht Frankfurt'a da 3-1 mağlup oldu. Beşiktaş ilk galibiyetini Fransa deplasmanında geçen hafta Olimpik Lyon'u 1-0 yenerek aldı.

        Geride kalan 3 haftada Beşiktaş gibi 1 galibiyet, 2 yenilgi alan Malmö ise kendi sahasında Glasgow Rangers'a 2-0, Olympiacos'a 1-0 mağlup oldu. İsveç ekibi tek galibiyetini ise Azerbaycan takımı Karabağ'ı 2-1 yenerek elde etti.

        REKLAM

        IMMOBILE SAKAT

        Siyah-beyazlı takım Malmö maçına golcü oyuncusu Ciro Immobile'den yoksun çıkacak.

        Kasımpaşa maçında sakatlanarak ikinci yarıya çıkamayan İtalyan golcü, Malmö maçında takımını yalnız bırakacak.

        Sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı kalan Gabriel Paulista'nın ise yarınki karşılaşmada görev yapma ihtimali bulunuyor. Takımla birlikte antrenmana çıkan Brezilyalı oyuncu ile ilgili karar yapılacak son değerlendirmenin ardından verilecek.

        Siyah-beyazlı takımda tedavisi süren Milot Rashica'nın durumu da sağlık heyetiyle yapılacak toplantı sonrası belli olacak.

        MALMÖ İLE 7. RANDEVU

        Beşiktaş, Malmö ile 7. kez karşı karşıya gelecek.

        Geride kalan 6 maçta İsveç ekibi 4 mücadeleden galibiyetle ayrılırken 1 maçı Beşiktaş kazandı, 1 müsabaka ise beraberlikle sona erdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'Baba bir şey yapmaz' diyordu, sonunda yaptı
        'Baba bir şey yapmaz' diyordu, sonunda yaptı
        Dünürünü ensesinden vurup öldürmüştü! Sıcak gelişme!
        Dünürünü ensesinden vurup öldürmüştü! Sıcak gelişme!
        ABD'de son durum nedir?
        ABD'de son durum nedir?
        Flaş transfer iddiası: Rekorla gidecek
        Flaş transfer iddiası: Rekorla gidecek
        Silahla başından vuruldu! Ölü taklidi yaparak kurtuldu!
        Silahla başından vuruldu! Ölü taklidi yaparak kurtuldu!
        Osimhen harekatı!
        Osimhen harekatı!
        Ankaralı Turgut entübe edildi
        Ankaralı Turgut entübe edildi
        "Sen dua et ben seni yaşatıyorum!"
        "Sen dua et ben seni yaşatıyorum!"
        Icardi , alyansı attı
        Icardi , alyansı attı
        Engelli oğlunu gezdirirken hayatını kaybetti!
        Engelli oğlunu gezdirirken hayatını kaybetti!
        Deplasman canavarı Fenerbahçe!
        Deplasman canavarı Fenerbahçe!
        İstanbul'da kan donduran cinayet: İş insanı, ortağı tarafından öldürüldü
        İstanbul'da kan donduran cinayet: İş insanı, ortağı tarafından öldürüldü
        Immobile'nin yokluğunda gözler gençlerde!
        Immobile'nin yokluğunda gözler gençlerde!
        22 milyon TL'lik kuyumcu vurgununda ifade ortayı çıktı!
        22 milyon TL'lik kuyumcu vurgununda ifade ortayı çıktı!
        Migren dostu ofisler çözüm olabilir mi?
        Migren dostu ofisler çözüm olabilir mi?
        Diyarbakır'da kahreden olay! Telefonu için canını verdi!
        Diyarbakır'da kahreden olay! Telefonu için canını verdi!
        2025'te MTV ne kadar olacak?
        2025'te MTV ne kadar olacak?
        Vergi dilimi ne kadar artacak?
        Vergi dilimi ne kadar artacak?
        Trump ve Harris son kez destekçileriyle buluştu
        Trump ve Harris son kez destekçileriyle buluştu
        ABD ilk kadın başkanını seçecek mi?
        ABD ilk kadın başkanını seçecek mi?