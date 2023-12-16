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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ın borcu 8,2 milyar TL! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ın borcu 8,2 milyar TL!

        Beşiktaş'ın 31 Ağustos 2023 itibariyle toplam borcu 8 milyar 282 milyon 243 bin 263 lira olarak açıklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 11:21 Güncelleme: 16.12.2023 - 11:21
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        Beşiktaş'ın borcu açıklandı!
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        Beşiktaş Kulübü'nün 2023 yılı olağan Divan Kurulu toplantısının 3'üncüsü Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapılıyor. Hasan Arat başkanlığındaki yeni yönetimin ilk divan toplantısına katılım beklenenden az olurken, yönetim kurulu Feyyaz Uçar haricinde tam kadro toplantıya katıldı.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantı, Divan başkanı Tevfik Yamantürk'ün konuşması ile devam etti. Yamantürk'ten sonra kürsüye gelen Özgür Şentürk, Denetleme Kurulunun hazırladığı raporu sundu. Bu rapora göre Beşiktaş'ın 31 Ağustos 2023 itibariyle toplam borcu 8 milyar 282 milyon 243 bin 263 liraya ulaştı.

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