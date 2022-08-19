Beşiktaş'ın Dele Alli transferi için flaş yorum!

Mitchell, orta saha oyuncusu için açıklamasında; "Açıkçası Dele'yi iyi tanıyorum. O olağanüstü yetenekli bir futbolcu. Kariyerinin bu anında biraz ritmini kaybetmiş gibi görünüyor. Kalitesinden hiç şüphem yok. Dele'yi 11 yaşından beri tanıyorum ve o her zaman, meydan okuma ne kadar büyükse, o kadar iyi tepki veren bir oyuncu oldu." dedi.

Mitchell, "Uluslararası sahnede kendine meydan okumak onu en iyi haline geri getirebilir. Bu hamle onu yeniden en üst seviyeye çıkaracaktır." ifadeleriyle görüşlerini noktaladı.