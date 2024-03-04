Beşiktaş'ın derbi kabusu!

Bu sezon sergilediği performansla beklentileri karşılayamayan ve şampiyonluk yarışından oldukça uzakta kalan Beşiktaş, son 3 sezondur önemli rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe karşısında kazanmakta güçlük çekiyor.

Beşiktaş, ligde 16'ncı ve son şampiyonluğuna ulaştığı 2020-2021 sezonundan sonra oynadığı 11 derbinin sadece 3'ünden galibiyetle ayrılabildi.

Siyah-beyazlılar, söz konusu müsabakaların 5'inde mağlup olurken, 3 derbi ise beraberlikle sonuçlandı.

Rakipleriyle oynadığı 11 karşılaşmada 16 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 17 gole engel olamadı.

Beşiktaş'ın ligde yaptığı son 11 derbi ve sonuçları şöyle: Sezon Organizasyon Rakip Sonuç 2023-2024 Süper Lig Galatasaray 0-1 Süper Lig Fenerbahçe 1-3 Süper Lig Galatasaray (D) 2-1 2022-2023 Süper Lig Galatasaray 3-1 Süper Lig Fenerbahçe (D) 2-4 Süper Lig Galatasaray (D) 2-1 Süper Lig Fenerbahçe 0-0 2021-2022 Süper Lig Fenerbahçe 1-1 Süper Lig Galatasaray (D) 2-1 Süper Lig Fenerbahçe (D) 2-2 Süper Lig Galatasaray 2-1

SON 11 DERBİNİN 10'UNDA İLK GOLÜ YEDİ Beşiktaş, son 3 sezonda çıktığı 11 derbinin 10'unda kalesinde ilk golü gören taraf oldu. REKLAM Siyah-beyazlılar, ilk golü rakip takımların atmasına engel olamadığı bu müsabakaların 5'inde sahadan mağlup ayrılırken, 3'ünden ise geri dönmeyi başararak galip geldi. Beşiktaş'ın bu süreçte ilk golü yediği 2 derbi ise beraberlikle sonuçlandı. Bir karşılaşmada ise taraflar gol sevinci yaşayamadı.

BU SEZON DERBİLERDE PUAN ALAMADI Beşiktaş, bu sezon farklı teknik adamlar yönetiminde çıktığı 3 derbide de sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Galatasaray'a 2-1 ve 1-0'lık skorlarla yenilen siyah-beyazlı ekip, Fenerbahçe'ye de 3-1 mağlup oldu.